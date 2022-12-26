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Минобороны: Российские ПВО сбивают ракеты HIMARS как минимум трижды в неделю

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: Российские ПВО сбивают ракеты HIMARS как минимум трижды в неделю
Фото: Минобороны РФ

Силы противовоздушной обороны России минимум три раза в неделю уничтожают ракеты американской системы HIMARS на одном из участков на Запорожском направлении. Об этом сообщил журналистам командир расчета ПВО.

— Сегодня нами была уничтожена ракета установки HIMARS. Раза три в неделю точно с такими ракетами имеем дело, — цитирует его РИА Новости.

Реактивная система залпового огня HIMARS была разработана в Соединенных Штатах в 1996–2000 годах, ее производят с 2003 года. Она создана на базе трехосного колесного шасси FMTV американской армии, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.

Войсковая система противовоздушной обороны РФ в ходе спецоперации сбила более 60 процентов украинских воздушных целей. Об этом сообщил начальник войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал Александр Леонов.

Украина ПВО Спецоперации Армия Россия
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