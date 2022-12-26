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Генерал Леонов: Войсковая ПВО РФ сбила 160 украинских самолетов и вертолетов

Юлия Курганова
В мире
Генерал Леонов: Войсковая ПВО РФ сбила 160 украинских самолетов и вертолетов
Фото: Минобороны РФ

Войсковая система противовоздушной обороны (ПВО) РФ в ходе спецоперации сбила более 60 процентов украинских воздушных целей. Об этом сообщил начальник войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал Александр Леонов.

Он уточнил, что были уничтожены более 160 самолетов и вертолетов, три тысячи БПЛА, свыше 1,7 тысячи ракет и реактивных снарядов, в том числе американских РСЗО HIMARS и противорадиолокационных ракет HARM.

— Воздушные цели противника, уничтоженные российскими средствами войсковой ПВО, составляют более 60 процентов от общего числа их потерь, — рассказал Леонов в интервью изданию «Красная звезда».

Он добавил, что войсковая ПВО оснащается зенитными ракетными системами С-300В4, также идут поставки ЗРК средней дальности «Бук-М3» и комплексов «Тор-М2».

Беспилотник 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР, который оснащен осколочными гранатами, заставил украинские войска отступить под селом Водяное в окрестностях Авдеевки. Видео работы беспилотника показало РИА Новости.

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