Генерал Леонов: Войсковая ПВО РФ сбила 160 украинских самолетов и вертолетов

Фото: Минобороны РФ

Войсковая система противовоздушной обороны (ПВО) РФ в ходе спецоперации сбила более 60 процентов украинских воздушных целей. Об этом сообщил начальник войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал Александр Леонов.

Он уточнил, что были уничтожены более 160 самолетов и вертолетов, три тысячи БПЛА, свыше 1,7 тысячи ракет и реактивных снарядов, в том числе американских РСЗО HIMARS и противорадиолокационных ракет HARM.

— Воздушные цели противника, уничтоженные российскими средствами войсковой ПВО, составляют более 60 процентов от общего числа их потерь, — рассказал Леонов в интервью изданию «Красная звезда».

Он добавил, что войсковая ПВО оснащается зенитными ракетными системами С-300В4, также идут поставки ЗРК средней дальности «Бук-М3» и комплексов «Тор-М2».

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