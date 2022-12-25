Появились кадры работы беспилотника, обратившего в бегство ВСУ под Авдеевкой

Фото: Минобороны РФ

Беспилотник 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР, который оснащен осколочными гранатами, заставил украинские войска отступить под селом Водяное в окрестностях Авдеевки. Видео работы беспилотника показало РИА Новости.

На кадрах видно, как на позиции противника сбрасываются осколочные гранаты, после чего украинские войска бросаются в бегство. Несмотря на это, коптер продолжает следовать за ними и сбрасывает еще одну гранату, которая попадает под ноги одному из боевиков.

В этот же день в Сети появились кадры подготовки танков Т-14 «Армата» в зоне проведения спецоперации на Украине. На кадрах видно, что несколько экипажей танков следуют определенному маршруту. Периодически они делают остановки, после чего продолжают движение.

Военный эксперт Владимир Гундаров рассказал «Вечерней Москве», что после прихода сильных морозов, которые создадут благоприятные условия для продвижения военной техники, ВСУ могут начать наступление сразу на нескольких направлениях.

Успех этих действий зависит от того, в каком состоянии к тому времени будет находиться армия Украины, считает он.