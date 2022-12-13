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«Позиционная оборона»: военный эксперт оценил вероятность зимнего наступления ВСУ

Игорь Синельников

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«Позиционная оборона»: военный эксперт оценил вероятность зимнего наступления ВСУ
Фото: gur.gov.ua

После прихода сильных морозов, которые создадут благоприятные условия для продвижения военной техники, ВСУ могут начать наступление сразу на нескольких направлениях. Успех этих действий зависит от того, в каком состоянии к тому времени будет находиться армия Украины. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал военный эксперт Владимир Гундаров.

По его словам, сейчас обе стороны ждут морозов, чтобы земля замерзла и по ней могла пройти колесная и гусеничная техника.

— Сейчас даже траки слетают с танков, потому что очень много непроходимой грязи. Все строят большие планы на зиму — и Украина, и Россия. (Президент России — прим. «ВМ») Владимир Путин сказал, что пока только половина из призванных 300 тысяч мобилизованных находится на позициях, а 150 тысяч еще проходят обучение. Из 150 тысяч на позициях только половина состава находится в боевых подразделениях. Поэтому сейчас просто не имеет смысла вести активные наступательные действия. Все перешли к позиционной обороне, — объяснил собеседник «ВМ».

Почти со стопроцентной вероятностью ВСУ постараются развить наступление в районе Купянска, уверен эксперт. Украина все время пытается захватить там позиции России, так как Купянск — важный транспортный узел. Позиции ВС РФ в этом районе имеют форму языка, и Украина пытается «откусить» этот «язык» со всех сторон, объяснил Гундаров.

Кроме того, Украина попытается начать наступательные действия в Херсонской области, заметил эксперт. При этом маловероятно, что ВСУ решатся штурмовать Донецк.

— Естественно, для Украины было бы стратегически важно атаковать Донецк. Но не думаю, что следующая атака будет на Донецк. Это укрепленный город. Там несколько линий обороны между самим городом и передовыми позициями на окраинах. Его взять очень сложно, и сил у ВСУ не хватит. Третья цель ВСУ — дальнейшее продвижение в Херсонской области в сторону Крыма. Здесь наступления можно ждать с вероятностью в 90 процентов, — рассказал Гундаров.

Успех зимнего наступления ВСУ зависит от того, насколько Украина будет боеспособна, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Для захвата оперативной инициативы ВСУ надо хорошо подготовиться. У них должны быть вооружение и живая сила. Сейчас они теряют живую силу на Донецком направлении. С какими средствами они подойдут к моменту наступления — никто не знает. Есть предположение, что они израсходуют свои силы на Донецком направлении при погодных условиях, когда наступать невозможно. А когда подойдет время для развития наступления, у них этих сил не будет, — отметил эксперт.

По мнению Гундарова, когда ударят морозы и прекратится распутица, инициатива будет у российских войск. После прорыва укрепленной обороны ВСУ под Донецком и освобождения территории Донецкой народной республики начнется обвал украинских вооруженных сил, и фактически воевать продолжат только наемники, резюмировал собеседник «ВМ».

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ продолжат атаки после того, как улучшатся погодные условия.

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