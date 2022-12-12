«НАТО просто отбомбится по Сербии»: почему США и Евросоюз поддерживают Косово

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Косово фактически отделилось от Сербии, причем отделение произошло довольно жестким образом. Для Америки и Евросоюза выгодно заставить Сербию полностью отказаться от претензий на Косово, чтобы взять ее под свой контроль и искоренить в стране пророссийские настроения. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Марков.

Древняя сербская земля

Как отметил эксперт, Косово для Сербии имеет такую же историческую ценность, как Киев для России.

— Косово фактически отделилось от Сербии. С другой стороны, Косово — древняя сербская земля: там во многом происходило формирование сербской нации. Как Киев для России. Сербам психологически очень трудно отказаться от Косова. Кроме того, Косово отделилось не только военным образом, но и территориально — в жестко оскорбительном формате по отношению к сербам. На севере Косова есть территории, где в абсолютном большинстве проживают сербы. Когда формировался косовский край, вышло так, что демографические процессы не успели выдавить оттуда сербов, — объяснил политолог.

Не стоит ждать, что Сербия решится развязать полноценную войну, уверен Марков.

— В военную эскалацию я не верю. Сербская армия недостаточно сильна, а вот косовская — сильна. К тому же НАТО поможет Косово, если Сербия введет войска. НАТО просто отбомбится по важным базам Сербии. Даже войска посылать не будут — авиации и ракет хватит, — считает эксперт.

Цель США и Евросоюза

По словам Маркова, в диалоге с Евросоюзом Сербия предлагает признать отделение Косова, но с возвратом земель, на которых проживают сербы. Однако Евросоюз и США хотят сделать все в максимально оскорбительной и унизительной для сербов форме, не отдавая земли Сербии. Такая жесткая риторика Америки и Евросоюза связана с желанием подчинить себе Сербию, уточнил политолог.

— США и Евросоюз заняли такую позицию, потому что сербы проявляют пророссийскую сторону. Сербы не признают оскорбления и унижения, у них есть чувство гордости. Они православные, а к этому на Западе тоже относятся негативно. Эти пророссийские настроения, православие и горделивость являются причиной их унижения и оскорблений, — пояснил эксперт.

Марков подчеркнул, что у власти в Косово находятся люди, которые относятся к сербам недостаточно терпимо. Эти люди не только активно участвовали в боевых действиях, но и не боялись прибегать к террористическим методам. В таких условиях сербам в Косово живется плохо, резюмировал политолог.

По мнению специалиста, у европейских политиков нет четкого плана относительно Сербии. Их задача — унизить и принудить Сербию к подчинению, а дальше все будет зависеть от послушности сербов. В частности, так было в Турции: туда посылали комиссии, и они все время делали вывод, что пока для вступления в Евросоюз сделано недостаточно. Если бессовестный профессор не хочет поставить зачет студенту, он всегда найдет причину, подчеркнул Марков.

Членство в ЕС

Сербия — давний кандидат на членство в Евросоюзе, однако не факт, что принятие условий США и Европы даст стране возможность вступить в ЕС, подчеркнул эксперт.

— Сербия может стать, а может и не стать членом Евросоюза. Есть точка зрения, что, как только они признают оскорбления в вопросе Косова, после этого им дадут зеленый свет на вступление в ЕС. Другая точка зрения — их будут мариновать, как мариновали Турцию: они на десятилетия останутся кандидатами на вступление в Евросоюз. Какая точка зрения победит — не знает никто, — рассказал собеседник «ВМ».

Обострение ситуации

10 декабря косовские сербы возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского самопровозглашенной республики Деяна Пантича. 11 декабря бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово вторглись и заняли дамбу ГЭС Газиводе.

После президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности из-за ситуации в Косове. Как уточняется, причиной такого решения Вучича послужил анонс премьер-министра самопровозглашенной республики Косово о проведении операции по устранению баррикад.

В ходе заседания сербский лидер обвинил США и Приштину в несоблюдении соглашений по Косово. Глава государства отметил, что прошедший день стал для него самым тяжелым за все время пребывания на посту президента. Он также пообещал направить официальный запрос командованию миссии НАТО о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии, подчеркнув, что эти действия соответствуют резолюции 1244 Совбеза ООН.