«Провокатором выступает Польша»: может ли Грузия открыть против России «второй фронт»

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Грузия имеет давние территориальные споры с Россией. Тем не менее открытый военный конфликт между странами возможен только в том случае, если кто-то гарантирует Грузии победу в нем или окажет сильное давление. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев, комментируя новость о том, что Грузия может открыть «второй фронт» против России.

По его мнению, полностью исключить вероятность военного конфликта России и Грузии невозможно.

— Вероятность этого есть, но не уверен, что она реализуется. Грузия в Южной Осетии на себе почувствовала, что значит воевать с Россией, и без двухсотпроцентной гарантии выигрыша она на это повторно не пойдет. Либо нужно чье-то очень сильное давление, но не представляю, кто его может создать, — отметил политолог.

Одним из провокаторов Грузии выступает Польша, заметил политолог.

— Грузию уговаривают конфликтовать с Россией поляки, но они же не пришлют свои войска. Вот если удастся доказать, что Россия слабая, — тогда можно о чем-то говорить, — считает эксперт.

Победа Украины могла бы дать своеобразную гарантию успеха Грузии, уточнил собеседник «ВМ».

В данный момент кроме Польши и Прибалтики никто не примкнет к Грузии в случае военного конфликта, уверен Журавлев.

— У Польши и Прибалтики другое видение карты Европы, и они считают, что им есть, за что воевать. Не любят Россию многие, но далеко не все готовы ввязаться в реальное противостояние на поле боя, — отметил политолог.

Не стоит ожидать, что Грузию ждет успех в случае вооруженного конфликта, подчеркнул эксперт.

— Поддержка-то будет только в виде халявных танков и обучения, но воевать грузинам придется самим, никто за них воевать не будет, — резюмировал собеседник «ВМ».