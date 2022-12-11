В Абхазии заявили о попытках открыть в Грузии «второй фронт» против России

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Власти Абхазии «не теряют бдительности» в отношении грузинского правительства, особенно на фоне данных о возможном открытии «второго фронта» против России в Грузии. Об этом в воскресенье, 11 декабря, заявил премьер-министр республики Александр Анкваб.

— Бдительность мы никогда не теряем ни в какой ситуации, тем более в сегодняшней. Особенно когда было много информации о том, что эмиссары из разных стран Европы, особенно из Польши, приезжали и инспирировали открывать второй фронт (в Грузии — прим. «ВМ»), — отметил он.

Политик добавил, что на данный момент ситуация на границе спокойна и реальное открытие «второго фронта» не ожидается. Однако обстановка в регионе, уточнил Анкваб, носит напряженный характер в любое время. При этом он выразил надежду, что в Грузии «много разумных людей, которые не допустят эскалации», сообщает РИА Новости.

Накануне обозреватель турецкой газеты Evrensel Юджель Оздемир заявил о планах НАТО по экспансии на Кавказ. По его мнению, в будущем страны Североатлантического альянса попытаются взять под контроль европейские и кавказские страны, которые находятся в тесном контакте с Москвой.

Также директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар заявил, что призывы к Грузии открыть «второй фронт» против РФ звучат с Украины и ряда западных стран. По его мнению, подобные высказывания делают очевидной императивность регулярных контактов Грузии, Абхазии и Южной Осетии.