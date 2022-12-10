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В Турции заявили о планах НАТО по экспансии на Кавказ

Евгений Жуков
В мире
В Турции заявили о планах НАТО по экспансии на Кавказ
Фото: NATO / CC BY-NC-ND 2.0

НАТО планирует расширить свои пределы за счет балканских государств и региона Закавказья. Об этом в субботу, 10 декабря, заявил обозреватель турецкой газеты Evrensel Юджель Оздемир.

Эксперт отметил, что со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО получится так, что Россия будет окружена альянсом с восточного и северного фронтов.

Колумнист также добавил, что упомянутые государства уже «де-факто стали частью альянса», несмотря на то что Турция продолжает возражать по этому вопросу.

Оздемир предположил, что в будущем НАТО попытается взять под контроль европейские и кавказские страны, которые находятся в тесном контакте с Москвой.

О притязаниях НАТО на региона Кавказа, считает он, говорят два саммита альянса и ЕС, один из которых прошел в Бухаресте, где присутствовали политические представители из Молдовы, Грузии и Боснии и Герцеговины.

На втором саммите — в Албании — были не входящие в ЕС Сербия, Босния и Герцеговина, Албания, Северная Македония и Черногория.

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не исключил, что конфликт на Украине может перейти в противостояние между НАТО и Российской Федерацией.

Северный Кавказ Россия Турция НАТО
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