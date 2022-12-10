Столтенберг не исключил, что конфликт на Украине может перейти в противостояние НАТО и России

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не исключил, что конфликт на Украине может перейти в противостояние между НАТО и Российской Федерацией. Об этом он сказал в ток-шоу Lindmo на норвежском канале NRK.

Генсек блока заявил, что конфликт на Украине может выйти из-под контроля и перерасти в большое противостояние между Россией и Североатлантическим альянсом.

— Боюсь, что конфликт на Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим, — сказал Столтенберг.

Он отметил, что только сильная Украина может обеспечить мир, потому что иногда слова становятся бесполезными.

— Я чувствую, что все очень серьезно. Это судьбоносное время для Европы и Норвегии. Если что-то пойдет не так, то все может обернуться ужасным образом, — подчеркнул генсек НАТО.

2 декабря российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Столтенберга о том, что НАТО не является стороной конфликта на Украине. По итогам переговоров в Германии с канцлером Олафом Шольцем он сказал, что продолжающаяся поддержка альянсом Украины «важна как никогда ранее», при этом блок не позволит втянуть себя в этот конфликт.