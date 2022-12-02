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Пушков резко ответил на слова генсека НАТО Столтенберга об Украине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушков резко ответил на слова генсека НАТО Столтенберга об Украине
Фото: Пресс-служба Совфеда

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что НАТО не является стороной конфликта на Украине.

По итогам переговоров в ФРГ с канцлером Олафом Шольцем он сказал, что продолжающаяся поддержка альянсом Украины «важна как никогда ранее», при этом блок не позволит втянуть себя в данный конфликт.

— Столтенберг прекрасно отдает себе отчет в той тонкой грани, на которой находится НАТО, стремясь нанести максимальный вред безопасности РФ и минимальный — самим себе, — написал сенатор в Telegram-канале.

Пушков отметил, что рискованность этой «игры» со стороны альянса заключается в том, что «ситуация крайне подвижна», это показал инцидент с падением украинской ракеты, которую изначально объявили «российской», в Польше.

— Об этом в Брюсселе предпочитают не вспоминать, а напрасно: такого рода инциденты и способны перевести контролируемый кризис в разряд неконтролируемых, — подчеркнул он.

До этого издание Global Times сообщило, что европейские члены НАТО сократят поставки вооружений Украине из-за экономического истощения. В материале отмечается, что страны Европейского союза сильно пострадали от украинского кризиса.

Украина Алексей Пушков Йенс Столтенберг НАТО
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