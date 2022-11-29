Global Times: НАТО сократит поставки оружия Украине из-за истощения стран ЕС

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Европейские члены НАТО сократят поставки вооружений Украине из-за экономического истощения, сообщает китайское госиздание Global Times.

В материале отмечается, что страны ЕС сильно пострадали от украинского кризиса: цены на электроэнергию и инфляция в регионе растут, а общественная поддержка Украины падает.

— В результате вероятным сценарием является резкое сокращение помощи Украине со стороны НАТО, при этом поставки сохранятся лишь на символическом уровне, — пишет GT.

Авторы материала не исключили, что официальные представители альянса, в частности генсек НАТО Йенс Столтенберг, в ближайшее время столкнутся с нарастающим давлением из-за поддержки Киева.

В Global Times заключили, что украинский кризис также увеличивает недовольство ЕС действиями США. Так, Вашингтон продает Брюсселю энергоносители по растущим ценам, а европейские политики начинают понимать, что Штаты с помощью Украины стремятся ослабить не только Россию, но и еврозону.

До этого Йенс Столтенберг заявил, что поддержка Украины в конфликте дорого обходится жителям стран Запада.