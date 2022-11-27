Столтенберг признал, что поддержка Украины дорого обходится жителям стран Запада

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Поддержка Украины в конфликте дорого обходится жителям стран Запада, однако необходимо увеличить объем помощи Киеву. Об этом в воскресенье, 27 ноября, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

— Рост счетов за продукты питания и электроэнергию означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе, — отметил он.

При этом Столтенберг добавил, что нужно продолжать оказывать поддержку Украине, а поставки орудия Германией имеют весомое значение. Это поможет украинскому народу отстоять свое право на самооборону, заключил он.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны, которые публично отказались от поставок вооружения Украине, тем не менее передают Киеву оружие через разных посредников.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новый пакет военной поддержки Украины от правительства Соединенных Штатов будет включать в себя боеприпасы и средства противовоздушной обороны. Необходимые средства будут выделены со складов Пентагона.