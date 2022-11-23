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Блинкен: В новый пакет военной помощи Украине от США войдут боеприпасы и средства ПВО

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Блинкен: В новый пакет военной помощи Украине от США войдут боеприпасы и средства ПВО
Фото: flickr/statephotos

Новый пакет военной поддержки Украины от правительства Соединенных Штатов будет включать в себя боеприпасы и средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, опубликованном в среду, 23 ноября.

По его словам, в новый пакет войдут дополнительные вооружения для Вооруженных сил Украины (ВСУ), боеприпасы и средства противовоздушной обороны. Необходимые средства будут выделены со складов Пентагона, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил госсекретарю США выделить Украине дополнительную военную помощь в размере 400 миллионов долларов. В рамках поддержки Киеву будут предоставлены услуги американского минобороны, военной подготовки и обучения.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что остановка поддержки от США приведет президента Украины Владимира Зеленского в сложную ситуацию. По его словам, это связано с отсутствием веских причин начать договариваться с Россией.

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