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Если Соединенные Штаты перестанут оказывать поддержку Украине, Зеленский окажется в сложной ситуации, так как у него отсутствуют веские причины начать договариваться с Россией. Однако такие переговоры могут состояться, и Украина постарается подать их как свою победу. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Эксперт отметил, что отказ Америки помогать Украине сам по себе не может быть причиной для изменения точки зрения Зеленского.

— Все, конечно, сложнее, потому что любая пропаганда имеет свою инерцию. Позиция Зеленского определена Западом. Но теперь, когда она состоялась и звучит из всех утюгов, Зеленский не может просто взять и сказать, что будет действовать иначе: его просто порвут. Изменение позиции должно быть чем-то оправдано и потребует времени. Но США еще не отказались помогать Украине, — подчеркнул политолог.

По словам Журавлева, Америка может отказаться помогать Украине в случае, если у нее не будет возможности продолжать поставки вооружений. Однако этого, скорее всего, не случится, потому что американцы сейчас разворачивают военную промышленность, уточнил специалист.

Есть еще несколько причин, по которым Соединенные Штаты могли бы перестать поддерживать Украину, заметил Журавлев.

— К сожалению, изменение структуры власти в США, на которое мы надеялись, не приняло ожидаемого в России масштаба. Но дальше будет многое зависеть от того, смогла ли Украина сделать то, что нужно. Если Украина проиграет вчистую, американцы не будут вкладываться в проигранное предприятие. И в этом случае вопрос о переговорах будет зависеть не только от американцев. Если мы, условно говоря, возьмем Киев, значит, мы его возьмем, и там уже переговоры пойдут по совершенно другим правилам, — рассказал Журавлев.

По мнению политолога, Зеленский мог бы мотивировать свое желание пойти на переговоры совершенно двумя разными причинами. В первом случае это проигрыш Украины, который требует времени на передышку. Во втором случае переговоры могут быть поданы как диалог с проигравшей Россией, уточнил собеседник «ВМ».

Эксперт подчеркнул, что украинская сторона максимально постарается подать переговоры как свою победу.

— Какой-то сценарий точно реализуется. Вопрос — как это будет представлено населению Украины: как победа или поражение. Все будет зависеть от масштабов поражения. Если можно будет представить победой, будут представлять победой, что бы ни случилось. Геббельс говорил о том, что Германия победит, когда советские войска уже к Берлину подходили, — заключил политолог.

Президент Украины Владимир Зеленский согласится на мирное урегулирование конфликта только в том случае, если США перестанут поставлять оружие Киеву. Такое мнение высказал журналист Эндрю Наполитано.