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Президент Украины Владимир Зеленский согласится на мирное урегулирование конфликта только в том случае, если Соединенные Штаты перестанут вооружать Киев. Такое мнение высказал журналист Эндрю Наполитано.

— Переговоры не состоятся, пока Зеленский не образумится. А произойдет это в том случае, если в Киев позвонит президент США Джо Байден и сообщит, что это все, конец. Байден больше не справляется с политическим давлением. Республиканцы взяли под контроль палату представителей. Конгресс не дает ему ни цента больше. Заначка пуста — нужно договариваться, — сказал он в интервью на Youtube-канале с офицером разведки морской пехоты США в отставке Скоттом Риттером.

Американский военный согласился с выводом журналиста, отметив, что в такой ситуации переговоры будут больше похожи на капитуляцию Украины перед РФ.

Слова Зеленского о желании России о краткосрочном затишье говорят о том, что он «мечется в агонии». Об этом 19 ноября заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что формат публичных прямых переговоров, которые Зеленский предложил российскому руководству, не состоится, поскольку этому помешает Запад.

По словам собеседника «ВМ», прежде всего, переговоры не нужны США, так как при такой встрече мировому сообществу придется выслушать доклад о страшных зверствах, которые совершала украинская сторона на территории Донбасса.