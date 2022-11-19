Слуцкий: Зеленский «мечется в агонии» по поводу переговоров с Россией

Фото: Пресс-служба Госдумы

Слова президента Украины Владимира Зеленского о желании России о краткосрочном затишье говорят о том, что он «мечется в агонии». Об этом в субботу, 19 ноября, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

— Зеленский явно мечется в агонии. То он якобы готов к переговорам и даже предлагает какие-то свои форматы, то ни за что на переговоры с Россией не пойдет и даже издает какие-то указы, — сказал политик.

Он также добавил, что противоречивые решения Зеленского подчеркивает инцидент в Польше. Слуцкий напомнил, что первоначально Киев обвинил в нем Москву, однако затем Зеленский заявил, что не уверен в этом на 100 процентов.

Парламентарий заявил, что позиция России по вопросу переговоров «была и остается неизменно четкой». Москва не закрывала дверь в переговорный процесс, написал Слуцкий в Telegram-канале.

До этого Зеленский выразил мнение, что Россия, говоря о переговорах, хочет добиться не мира, а «краткосрочного затишья» в боевых действиях.