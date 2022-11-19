Зеленский заявил, что Россия хочет не мира, а передышки в боевых действиях

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что Россия, говоря о переговорах, хочет добиться не мира, а «краткосрочного затишья» в боевых действиях. Об этом он заявил на международном форуме по безопасности в Канаде, запись которого опубликовал в Telegram-канале.

— Россия сейчас ищет краткосрочное затишье — паузу, чтобы восстановить силы, — считает украинский лидер.

Он отметил, что это приведет не к «окончанию войны», а лишь к усугублению ситуации.

Глава украинского государства убежден, что уступки относительно территории и суверенитета Украины не принесут гарантий мира. При этом «аморальные» компромиссы, по его словам, приведут к новым жертвам, передает РИА Новости.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал «сигналы» от партнеров о том, что российская сторона хочет прямых переговоров. В ответ на это он предложил публичный формат диалога.

Зачем Зеленский предложил российскому руководству такой формат переговоров и состоится ли он — «Вечерняя Москва» выяснила у политолога Юрия Светова. По его словам, переговоры не нужны США, так как при такой встрече мировому сообществу придется выслушать доклад о страшных зверствах со стороны Украины.