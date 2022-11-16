Зеленский рассказал о «сигналах» от партнеров о готовности России к переговорам

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал «сигналы» от партнеров о том, что российская сторона хочет прямых переговоров. Украинский лидер в ответ на это предложил публичный формат диалога.

— Я получал сигналы от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, Путин хочет прямых переговоров. И я сказал: мы предложим публичную форму, — заявил глава республики в ходе общения с журналистами, его слова приводит РИА Новости.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что украинская сторона не хочет, чтобы переговорный процесс проходил «за кулисами».

В минувший вторник, 15 ноября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам участия в саммите «Большой двадцатки» заявил, что от российско-украинских переговоров отказывается не Москва, а Киев.

До этого Зеленский озвучил свое видение наступления мира на Украине в процессе своего онлайн-выступления в рамках саммита G20. По его словам, для урегулирования ситуации Украине необходимо обеспечить ядерную, радиационную, продовольственную и энергетическую безопасность, освободить пленных граждан, вернуть территориальную целостность страны и прекратить боевые действия.