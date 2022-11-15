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Зеленский озвучил свою «формулу мира» на Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский озвучил свою «формулу мира» на Украине
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил свое видение наступления мира внутри страны, его формула состоит из 10 шагов. Об этом он сообщил во вторник, 15 ноября, в процессе своего онлайн-выступления в рамках саммита G20.

— Есть украинская формула мира. Мира для Украины, Европы и мира. И есть набор решений, которые можно реализовать, чтобы действительно гарантировать мир. Принял участие в саммите «Группы двадцати», я представил предложения таких решений — конкретных и честных, — сказал он.

По словам украинского президента, для урегулирования ситуации Украине необходимо обеспечить радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность. Кроме того, Зеленский потребовал освободить пленных граждан, вернуть территориальную целостность страны и прекратить боевые действия, передает РИА Новости.

До этого Зеленский заявил, что между Россией и Украиной не будет третьего Минского соглашения. По его словам, Киеву необходимы новые и эффективные гарантии безопасности.

Официальный представитель Кремля, комментируя данное заявление, отметил, что слова украинского президента подтверждают позицию Киева о нежелании переговоров с Москвой.

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