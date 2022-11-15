Зеленский: Никакого «Минска-3» между Россией и Украиной не будет

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Между Россией и Украиной не будет третьего минского соглашения, Киеву необходимы новые и эффективные гарантии безопасности. Об этом во вторник, 15 ноября, заявил в видеообращении на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский.

Так, глава украинского государства выдвинул ряд требований, которые позволят прекратить конфликт «справедливо, на основе Устава ООН и международного права». В первую очередь Зеленский призвал восстановить «радиационную безопасность» в отношении Запорожской АЭС, ввести ценовые ограничения на российские энергоресурсы и расширить инициативу по экспорту зерна, сообщает Lenta.ru.

Кроме того, главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный сообщил, что провел телефонные переговоры с главой комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов Марком Милли. В ходе беседы представитель военного ведомства заявил, что украинские войска «не примут никаких переговоров», если РФ не оставит «все захваченные территории».

При этом глава Китая Си Цзиньпин отметил, что КНР выступает за прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров, международное сообщество должно создать для этого все условия. По его мнению, «международное сообщество должно создать для этого все условия, Китай также продолжит играть конструктивную роль»