Си Цзиньпин выступил на G20 за прекращение огня на Украине и начало переговоров

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КНР выступает за прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров, международное сообщество должно создать для этого все условия. Об этом сообщил во вторник, 15 ноября, глава Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) на Бали.

— Стороны обменялись мнениями о ситуации на Украине. Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция КНР по украинскому кризису последовательна и ясна. Китай выступает за прекращение огня, прекращение военных действий и мирные переговоры, — сообщило Центральное телевидение КНР.

Си Цзиньпин добавил, что «международное сообщество должно создать для этого все условия, и Китай также продолжит играть конструктивную роль», сообщает РИА Новости.

14 ноября сообщалось, что президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин согласились во время переговоров на саммите «Большой двадцатки» (G20) с тем, что ядерная война никогда не должна начинаться.

Американский лидер заявил своему китайскому коллеге, что они вместе несут ответственность за преодоление разногласий. По его мнению, конкуренция США и Китая не должна перерасти в конфликт. В свою очередь Си Цзиньпин сказал американскому лидеру о необходимости работать со всеми государствами, чтобы принести надежду на мир и уверенность в международной стабильности.