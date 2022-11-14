Байден и Си Цзиньпин согласились с тем, что ядерная война никогда не должна начинаться

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и председатель Китая Си Цзиньпин выразили единую позицию по вопросу ядерной войны во время переговоров на саммите «Большой двадцатки» (G20). Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в Белом Доме.

— Президент Байден и председатель Си Цзиньпин согласились с тем, что ядерная война никогда не должна вестись и не может быть выиграна, а также подчеркнули свое несогласие с применением или угрозой применения ядерного оружия на Украине, — цитирует сообщение ТАСС.

Утром 14 ноября началась встреча между двумя лидерами. Эта встреча стала первой после выборов Байдена на пост главы государства. До этого политики встречались лично во время посещения Си Цзиньпином США в 2015 году.

Американский лидер заявил своему китайскому коллеге, что они вместе несут ответственность за преодоление разногласий. По его мнению, конкуренция Вашингтона и Пекина не должна перерасти в конфликт. В свою очередь Си Цзиньпин сказал американскому лидеру о необходимости работать со всеми государствами, чтобы принести надежду на мир и уверенность в международной стабильности.