Байден: Мир видит ключевую роль США и Китая в решении глобальных проблем

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Президент США Джо Байден заявил своему китайскому коллеге, председателю КНР Си Цзиньпину, что они вместе несут ответственность за преодоление разногласий. Президент США добавил, что конкуренция Вашингтона и Пекина не должна перерасти в конфликт. Об этом стало известно в понедельник, 14 ноября.

В свою очередь Си Цзиньпин сказал американскому лидеру о необходимости работать со всеми государствами, чтобы принести надежду на мир и уверенность в международной стабильности.

Байден подытожил, что мир ждет от США и Китая решения глобальных проблем во всем мире, передает РИА Новости.

Встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина началась в понедельник, 14 ноября, в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. Изначально в мероприятии должен был принять участие президент России Владимир Путин. Однако 10 ноября стало известно, что он не сможет посетить мероприятие.