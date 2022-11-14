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Встреча лидеров США и Китая началась в Индонезии

Анастасия Колоскова
В мире
Встреча лидеров США и Китая началась в Индонезии
Фото: Telegram / РИА Новости

Встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина началась в понедельник, 14 ноября, в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Эта встреча стала первой, после выборов Байдена на пост главы государства. До этого политики встречались лично во время посещения Си Цзиньпина США в 2015 году.

До этого американский президент заявлял, что провел с китайским коллегой больше времени на переговорах, чем любой другой мировой лидер, а именно 78 часов. При этом, по словам Байдена, это время включает их общение в то время, когда он занимал должность вице-президента США.

В качестве главы Белого дома Байден провел с китайским лидером два телефонных разговора и две встречи в формате видеоконференции, передает РИА Новости.

В сентябре президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал, как Си Цзиньпин однажды предупредил его, что демократы «не смогут выстоять в XXI веке», и автократия может стать более успешной формой правления.

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