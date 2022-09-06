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Байден рассказал об отношении Си Цзиньпина к демократиям

Егор Провоторов
В мире
Байден рассказал об отношении Си Цзиньпина к демократиям
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал, как лидер Китая Си Цзиньпин однажды предупредил его, что демократии «не смогут выстоять в XXI веке», и автократии могут стать более успешной формой правления.

Американский лидер заметил, что провел много времени с иностранными лидерами. С главой КНР Байден общался больше, по его словам. Си Цзиньпин объяснил, что демократии всегда требуют консенсуса, а события развиваются так, что этого самого консенсуса добиться невозможно. По этой причине автократии будут более успешной моделью, процитировал президент США своего китайского коллегу.

Как подчеркнул руководитель Белого дома, сам он «категорически не согласен» с подобной оценкой, пишет РИА Новости.

Накануне бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп процитировал советского вождя Владимира Ленина и согласился с ним. Он озвучил его фразу на тему честности выборов.

Трамп, вероятно, имел в виду цитату, которая в оригинале звучала так: «Совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это — кто и как будет считать голоса». Он уверен, что махинации, которые якобы были при подведении итогов выборов 2020 года, лишили его второго президентского срока, но политик не смог доказать это в суде

Джо Байден США Китай Си Цзиньпин
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