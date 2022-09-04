«Это правда»: Трамп процитировал Ленина и согласился с ним

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп процитировал советского вождя Владимира Ленина и согласился с ним. Он озвучил его фразу на тему честности выборов.

— Он сказал: «Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата». Пожалуй, выходит, что это правда, — заявил экс-президент США на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.

Трамп, вероятно, имел в виду цитату, которая в оригинале звучала так: «Совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это — кто и как будет считать голоса». Он уверен, что махинации, которые якобы были при подведении итогов выборов 2020 года, лишили его второго президентского срока, но политик не смог доказать это в суде, сообщает РИА Новости.

1 сентября президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп представляет экстремизм, который может угрожать стране. Он подчеркнул, что не имеет в виду всех представителей Республиканской партии и даже не большинство, а лишь сторонников движения Трампа Make America Great Again.