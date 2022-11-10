Reuters: Представитель Индонезии Махарди подтвердил отказ Путина поехать на саммит G20

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Президент России Владимир Путин не приедет на саммит «Большой двадцатки» (G20) на Бали. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди.

— Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на встрече лидеров стран «Большой двадцатки» на Бали на следующей неделе, — процитировало чиновника агентство.

Махарди уточнил, что на саммите российского лидера будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров, который должен присоединиться к одной из встреч с помощью онлайн-ресурсов.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россию на грядущем саммите G20 будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Также он подтвердил, что Владимира Путина на предстоящей встрече «Большой двадцатки» ожидать не стоит.

Накануне первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Вашингтон прекрасно понимает важность переговоров с Москвой. По ее словам, для переговорного процесса есть разные темы, даже не считая событий на Украине.