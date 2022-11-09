В Госдуме оценили важность переговоров России и США

Фото: Пресс-служба Госдумы

Вашингтон прекрасно понимает важность переговоров с Москвой. Об этом в среду, 9 ноября, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

— Сейчас в США идут выборы и политики поднимают разговоры о том, что необходимы переговоры с Россией, — заметила она.

Парламентарий отметила, что для переговорного процесса есть разные темы, даже не считая событий на Украине. Журова считает, что в администрации США видят необходимость в том, чтобы демонстрировать населению переговорный процесс с Россией, передает Lenta.ru.

В США 8 ноября прошли промежуточные выборы в Конгресс. По итогам голосования республиканцы могут перехватить у демократов контроль над законодательной властью.

Чем это обернется для президента-демократа и как победа Республиканской партии изменит политику Штатов в отношении Украины — в материале «Вечерней Москвы».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выборы в Конгресс США не повлияют на российско-американские отношения, они останутся «плохими».