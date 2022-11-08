«Пощечина президенту»: чем выборы в Конгресс обернутся для Джо Байдена и Украины

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В США 8 ноября проходят промежуточные выборы в Конгресс. По итогам голосования республиканцы могут перехватить у демократов контроль над законодательной властью. Чем это обернется для президента-демократа и как победа Республиканской партии изменит политику Штатов в отношении Украины — в материале «Вечерней Москвы».

Кого избирают американцы

В ходе выборов 8 ноября американцы переизберут членов Конгресса — высшего законодательного органа Соединенных Штатов. Конгресс состоит из двух палат:

Палата представителей (нижняя) — в ней заседают 435 конгрессменов, которых избирают на двухлетний срок. Их задача — предлагать и проводить законопроекты.

Сенат (верхняя) — здесь работает сто сенаторов, их мандат длится шесть лет. Обязанность сенаторов — одобрить или заблокировать предложенный конгрессменами законопроект.

Выборы в американский парламент проходят раз в два года. Нынешние называют «промежуточными», так как они выпадают на середину президентского срока. Борьба между демократами и республиканцами развернется за все места в палате представителей и 35 мест в сенате.

Последние два года большинство в обеих палатах конгресса было за демократами. Они беспрепятственно проводили все инициативы президента Джо Байдена. Однако после текущих выборов ситуация может измениться диаметрально противоположным образом.

Шансы партий на победу

Новый состав Конгресса начнет заседать в январе 2023 года. Борьба за большинство в нем имеет ключевое значение для демократов и республиканцев, так победа позволит одной из сторон оказывать существенное влияние на жизнь американцев в ближайшие пару лет.

Каковы же шансы сторон? Тенденция последних десятилетий явно против демократов. Перед выборами газета The Washington Post (WP) напомнила, что обычно партия, которая «владеет» Белым домом теряет места на промежуточных выборах. Голосуя таким образом, американцы как бы дают «пощечину действующему президенту».

Американские медиа также прочат победу республиканцам, в результате которой обе палаты Конгресса окажутся под контролем «красных»:

CNN полагает, что республиканцы получат не менее 216 мест в палате представителей и 49 в сенате, а демократы — не менее 199 и 48 соответственно;

The New York Times пишет, что отдать свой голос республиканцам готовы 49 процентов американцев, демократам — 45 процентов;

The Economist «отдает» республиканцам 224 места в палате представителей и 51 в сенате.

Так или иначе, но для большинства в Конгрессе Республиканской партии потребуется получить 218 мест в палате представителей и 51 место в сенате (при равенстве в верхней палате демократы получают дополнительный голос от вице-президента Камалы Харрис).

Что будет при победе республиканцев

В ходе предвыборной кампании «слоны» неоднократно сигнализировали, что в случае победы будут выступать против повестки Джо Байдена. Возможные шаги республиканцев в случае их победы выделяет WP:

прекратят расследование нападения на Капитолий, которое 6 января 2021 года учинили сторонники Дональда Трампа;

начнут разбирательство в отношении администрации Байдена и его сына Хантера;

сократят расходы, посредством ограничения военной помощи Украине.

Последний пункт не раз артикулировался в прессе. Так, лидера фракции республиканцев в палате представителей Кевин Маккарт заявил следующее:

— Я думаю, что люди столкнутся с рецессией, и они не собираются выписывать Украине карт-бланш. <…> Есть вещи, которые (Белый дом — прим. «ВМ») не делает внутри страны. <…> Украина важна, но в то же время она не может быть единственным делом, которым они занимаются, и на это нельзя давать карт-бланш.

Кандидат в сенат от штата Огайо Джей Ди Вэнс и вовсе сказал, что Штаты должны «остановить поток денег на Украину. По его словам, Америка не в состоянии «финансировать длительный военный конфликт», который все меньше влияет на ситуацию в ней самой.

Судя по последним опросам, американцев действительно волнует положение дел в собственной стране, а не конфликт на Украине. Так, по данным исследования Ipsos, среди наиболее важных для населения США проблем — экономика (в стране рекордная 8-процентная инфляция — прим. «ВМ»), преступность, иммиграция, здравоохранение и право на аборт.

Как изменится позиция Штатов по Украине

Нынешняя позиция Белого дома в «украинском вопросе» формулируется так: без самой Украины ее судьба обсуждаться ни с кем не будет. Американцы настаивают на политической субъектности Незалежной. 8 ноября пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что «украинские партнеры сами решат, с кем они намерены говорить» об условиях мира.

В этом контексте важно понимать: киевский режим не только отказывается от переговоров, но и называет «полезными идиотами» всех, кто к ним призывает. Вероятно, таким образом украинцы руководствуются политической линией, которой придерживается Белый дом, — «Россия не должна победить».

В беседе с «ВМ» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев также подчеркнул, что американцы не хотят идти на переговоры по Украине, так как ожидают поражения России.

Однако эта позиция может измениться после того, как конгресс станет республиканским. «Слоны» делают больший акцент на проблемах внутри Соединенных Штатов, что и показала их предвыборная кампания.

— Республиканцы считают, что своим безудержным нагнетанием военной помощи Байден только усугубляет конфликт и обостряет возможность возникновения конфликта между Россией и США, — говорит Рогулев.

На фоне высокой инфляции и проблем в экономике американцы начинают все хуже относится к Байдену. В январе 2021 года его действия одобряли 55 процентов населения, в ноябре 2022 — 39 процентов.