«Эра деиндустриализации»: как США используют энергокризис для обогащения за счет Европы

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Из-за высоких цен на энергоносители европейские компании вынуждены переносить свои производства на территорию США. Такое положение дел позволило американцам стать главными бенефициарами энергетического кризиса в Европе. Как Штаты обогащаются за чужой счет и что об этом думают европейские политики — в материале «Вечерней Москвы».

Что произошло

После 24 февраля цены на энергоносители в Европе резко выросли. Во многом — из-за антироссийских санкций, которые инспирировали Соединенные Штаты. В июне президент России Владимир Путин открыто заявил, что цены на нефть и газ поднимаются из-за действий США.

На фоне нестабильности в энергетическом секторе некоторые европейские компании начали переносить свои производственные площадки в Америку. По данным The Wall Street Journal (WSJ), речь идет о производителях стали, удобрений и других важных для глобальной экономики товаров. Среди компаний, избравших этот путь, — немецкий автоконцерн Volkswagen и датская ювелирная компания Pandora.

В WSJ исход производств из региона уже назвали «новой эрой деиндустриализации» Европы, а Соединенные Штаты — основным выгодоприобретателем энергетического кризиса.

Почему компании «эмигрируют» в США

В Штатах европейские компании смогут покупать более дешевую энергию. Также они надеются получить льготы в соответствии с законом о снижении инфляции (The Inflation Reduction Act), который президент США Джо Байден подписал в августе.

Принятый за океаном акт побуждает население покупать американскую продукцию (план Buy American), а также гарантирует:

льготы в сфере энергообеспечения для предприятий, оказавшихся на территории США;

снижение налоговой нагрузки;

субсидии при покупке электрокаров, произведенных в США (из-за этого американский производитель Tesla сворачивает свое производство в Европе).

По данным газеты Financial Times, из-за закона о снижении инфляции Евросоюз (ЕС) может понести убытки в размере 370 миллиардов долларов. В связи с этим велик риск торговой войны между ЕС и Соединенными Штатами.

Как ответят европейцы

В Евросоюзе закон о снижении инфляции назвали протекционистским и бьющим по европейской промышленности. По данным газеты Politico, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц пришли к выводу, что одна из целей закона — переманить производство на территорию США.

Во время встречи в Париже они также дали понять Штатам, что в случае если закон будет принят, Евросоюз «нанесет ответный удар». Как пишут мировые СМИ, речь может идти о:

субсидировании европейских предприятий (по американской схеме);

подаче жалобы во Всемирную торговую организацию.

Ответные меры ЕС могут привести, как отмечает Politico, к «трансатлантической торговой войне».

Кроме того, негативно на отношения США и Евросоюза влияет и тот факт, что американские нефте- и газодобывающие компании извлекают огромные прибыли на энергетическом кризисе. Замещая конкурентов из России, они продают европейцам топливо по высоким ценам. В Европе такое положение дел назвали «двойными стандартами».

Значение Европы для США

Протекционистский подход в экономике не является чем-то новым для Соединенных Штатов. Только в XXI веке создать более благоприятные условия внутри страны и защитить собственный рынок пытались два президента США: Барак Обама и Дональд Трамп. В этом контексте европейские проблемы уходят для американских политиков на задний план.

В беседе с «ВМ» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев подчеркнул: сильная и конкурентоспособная Европа американцам не нужна. По этой причине они могут пожертвовать ею при необходимости.

— Штаты потребительски относятся к Евросоюзу, — говорит эксперт. — Конечно, американцы относят ЕС к своим союзникам, но при этом они не верят в европейское единство.