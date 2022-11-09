Песков: Выборы в Конгресс США не улучшат российско-американские отношения

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Выборы в Конгресс США не повлияют на российско-американские отношения, они останутся «плохими», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 9 ноября.

— Эти выборы важны, но, с другой стороны, я не ошибусь, наверное, если скажу, что серьезно преувеличивать значение этих выборов для будущего в краткосрочной и среднесрочной перспективе наших двусторонних отношений (нельзя — прим. «ВМ»). Ничего поменять сущностного эти выборы не могут. Отношения пока есть и будут оставаться плохими, — сказал Песков.

По его словам, в Москве за ходом выборов «внимательно следили». К обвинениям американской стороны о вмешательстве РФ в процесс голосования, добавил представитель Кремля, в Москве «уже привыкли» и внимания не обращают, передает ТАСС.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Первые избирательные участки были закрыты в ряде округов штатов Индиана и Кентукки в 02:00 9 ноября по московскому времени, а последними закрылись участки в штатах Аляска и Гавайи в 08:00 по московскому времени.

По итогам голосования республиканцы могут перехватить у демократов контроль над законодательной властью. Чем это обернется для президента-демократа Джо Байдена и как победа Республиканской партии изменит политику Штатов в отношении Украины — в материале «Вечерней Москвы».