Завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс США

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В Соединенных Штатах завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс.

Первые избирательные участки были закрыты в ряде округов штатов Индиана и Кентукки в 02:00 по московскому времени, а последними закрылись участки в штатах Аляска и Гавайи в 08:00 по московскому времени.

На данный момент идет подсчет бюллетеней. По итогам волеизъявления будут избраны 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената. Кроме того, проходит избрание губернаторов 36 штатов и трех заморских территорий США.

Местные аналитики считают, что правящая Демократическая партия может по итогам выборов потерять контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом, уступив оппозиции в лице республиканцев, сообщает ТАСС.

Согласно прогнозу телеканала NBC, Республиканская партия берет контроль над палатой представителей США. Ожидается, что республиканцы получат 219 мест в палате, демократы — 216. Для большинства необходимо 218 мест.

Данные экзитполов CNN свидетельствовали о том, что более половины избирателей в США не поддерживают деятельность нынешнего американского президента Джо Байдена. При этом 45 процентов респондентов оценивают деятельность главы страны положительно.

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