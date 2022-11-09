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В США спрогнозировали победу республиканцев в палате представителей

Георгий Соланович
В мире
В США спрогнозировали победу республиканцев в палате представителей
Фото: Unsplash

Республиканская партия берет контроль над палатой представителей США по результатам промежуточных выборов в Конгресс, следует из прогноза, опубликованного телеканалом NBC.

Ожидается, что республиканцы получат 219 мест в палате, демократы — 216. Для большинства необходимо 218 мест.

В США 8 ноября прошли промежуточные выборы в Конгресс. Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил о массовых сбоях в ходе голосования в разных городах и штатах, а также призвал своих сторонников по всей стране выходить на протесты. По его словам, некоторые американцы приходят на избирательные участки, где им говорят: «Извините, вы уже отдали голос». Трамп на странице в своей соцсети Truth Social рассказал, что такое происходит в большом количестве и «много где».

Тем не менее республиканцы по итогам голосования могут перехватить у демократов контроль над законодательной властью. Чем это обернется для президента-демократа и как победа Республиканской партии изменит политику Штатов в отношении Украины — в материале «Вечерней Москвы».

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