Трамп призвал сторонников выходить на улицы из-за сбоев во время выборов в США

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о массовых сбоях в ходе промежуточных выборов в разных городах и штатах, а также призвал своих сторонников по всей стране выходить на протесты.

По его словам, некоторые американцы приходят на избирательные участки, где им говорят: «извините, вы уже отдали голос». Трамп на странице в своей соцсети Truth Social рассказал, что такое происходит в большом количестве «много где».

По словам экс-главы Белого дома, нарушения и сбои замечены в Детройте, Пенсильвании и Аризоне. При этом сбои устройств для голосования происходят именно в районах, где в основном живут сторонники республиканской партии.

— Они пытаются украсть выборы плохим оборудованием и задержками, не позволяйте, — заявил Дональд Трамп, слова которого приводит РИА Новости.

В минувший вторник, 8 ноября, президент США Джо Байден заявил, что в случае победы на промежуточных выборах Республиканской партии, американцев ждут два ужасных года. Смена большинства в двух палатах Конгресса переведет Байдена в совершенно новую фазу, которая лишит его возможности добиваться принятия своих главных приоритетов