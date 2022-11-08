Байден предрек американцам два ужасных года в случае победы республиканцев

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Если на промежуточных выборах, в рамках которых будут избраны члены Палаты представителей Конгресса, победит Республиканская партия, американцев ждут два ужасных года. Об этом во вторник, 8 ноября, заявил президент США Джо Байден.

— Если мы проиграем палату представителей и сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость заключается в том, что у меня будет ручка для подписания вето, — заметил он.

Смена большинства в двух палатах конгресса переведет Байдена в совершенно новую фазу, которая лишит его возможности добиваться принятия своих главных приоритетов, передает РИА Новости.

В ходе выборов 8 ноября американцы переизберут членов Конгресса — высшего законодательного органа Соединенных Штатов. Чем это обернется для президента-демократа и как победа Республиканской партии изменит политику Штатов в отношении Украины — в материале «Вечерней Москвы».

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что выступит с «важным заявлением» 15 ноября в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.