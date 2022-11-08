Трамп анонсировал «важное заявление» 15 ноября

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступит с «важным заявлением» 15 ноября в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом он сообщил во время выступления на митинге перед своими сторонниками в Огайо.

— 15 ноября я сделаю очень важное заявление в Мар-а-лаго в (городе — прим. «ВМ») Палм-Бич во Флориде, — сказал Трамп. Прямую трансляцию его выступления вел телеканал C-SPAN.

Представитель Республиканской партии во время митинга также подчеркнул, что не хотел бы сейчас отвлекать внимание от промежуточных выборов в обе палаты Конгресса США, которые пройдут 8 ноября. Бывший президент отметил, что победа республиканцев на выборах может стать «спасительной для страны».

Ряд западных СМИ до этого сообщал, что Трамп во время прошедшего выступления мог объявить о своем участии в президентских выборах в 2024 году.

До этого в немецкой газете Die Welt предположили, что день промежуточных выборов в Конгресс США может стать самым мрачным для президента страны Джо Байдена за весь срок его правления.