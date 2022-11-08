Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Трамп анонсировал «важное заявление» 15 ноября

Георгий Соланович
В мире
Трамп анонсировал «важное заявление» 15 ноября
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступит с «важным заявлением» 15 ноября в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом он сообщил во время выступления на митинге перед своими сторонниками в Огайо.

— 15 ноября я сделаю очень важное заявление в Мар-а-лаго в (городе — прим. «ВМ») Палм-Бич во Флориде, — сказал Трамп. Прямую трансляцию его выступления вел телеканал C-SPAN.

Представитель Республиканской партии во время митинга также подчеркнул, что не хотел бы сейчас отвлекать внимание от промежуточных выборов в обе палаты Конгресса США, которые пройдут 8 ноября. Бывший президент отметил, что победа республиканцев на выборах может стать «спасительной для страны».

Ряд западных СМИ до этого сообщал, что Трамп во время прошедшего выступления мог объявить о своем участии в президентских выборах в 2024 году.

До этого в немецкой газете Die Welt предположили, что день промежуточных выборов в Конгресс США может стать самым мрачным для президента страны Джо Байдена за весь срок его правления.

Дональд Трамп США Выборы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте