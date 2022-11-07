Die Welt: День выборов в Конгресс США может стать самым мрачным для Байдена

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День промежуточных выборов в Конгресс США, 8 ноября, может стать самым мрачным для президента страны Джо Байдена за весь срок его правления, пишет немецкая газета Die Welt.

В материале отмечается, что Байден завтра может лишиться как лояльности большинства в обеих палатах, так и получить на основных постах в законодательном органе сторонников своего оппонента Дональда Трампа. Главной причиной такого исхода событий в Die Welt назвали всеобщее разочарование и недовольство: рядовые американцы «чувствуют дыру в кошельке из-за бензоколонки, аренды жилья и продуктов».

— Еще большую тревогу вызывает то, что США де-факто являются однопартийным государством. Большинство в нем настолько конкретное, что обе партии отодвигают агитацию на второй план. Все это снижает желание участвовать в выборах. Все это увеличивает разочарование, гнев в сочетании с экзистенциальным страхом и ощущением того, что вы больше субъект, чем свободный гражданин, — говорится в статье.

Тем не менее 5 ноября Байден поделился с журналистами «хорошим предчувствием» относительно шансов Демократической партии на выигрыш в выборах в конгресс. Глава Белого дома уверен, что его однопартийцам удастся обойти республиканцев и занять большинство в обеих палатах парламента — сенате и палате представителей.