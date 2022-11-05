Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Байден выразил уверенность в победе демократов на предстоящих выборах в конгресс

Егор Провоторов
В мире
Байден выразил уверенность в победе демократов на предстоящих выборах в конгресс
Фото: whitehouse

Промежуточные выборы в американский конгресс пройдут уже в ближайший вторник, 8 ноября. На этом фоне президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что настроен оптимистично накануне плебисцита.

Глава американского государства поделился с журналистами «хорошим предчувствием» относительно шансов демократической партии на выигрыш. Глава Белого дома уверен, что его однопартийцам удастся обойти республиканцев и занять большинство в обеих палатах парламента — сенате и палате представителей, пишет ФАН.

— Не думаю, что мы не выиграем, — передает слова американского лидера пресс-служба Белого дома.

Накануне обозреватель американского портала American Thinker Андреа Уидбург назвала Байдена «прогнившим» политиком и призвала его к отставке со своего поста. Она считает действующего президента США «прогнившим, недееспособным и коррумпированным до мозга костей». По ее словам, такой человек не может представлять американскую нацию.

Джо Байден США Выборы демократия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте