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Приметы и советы

В США предложили Байдену уйти в отставку из-за «разложения мозга»

Егор Провоторов
В мире
В США предложили Байдену уйти в отставку из-за «разложения мозга»
Фото: whitehouse

Обозреватель американского портала American Thinker Андреа Уидбург назвала президента Соединенных Штатов Джо Байдена «прогнившим» политиком и призвала его к отставке со своего поста.

По ее словам, в последние несколько дней было заметно, что мозг американского лидера «разлагается». Она напомнила, что во время выступлений Байден «выдумывает факты из собственной жизни», лжет и «несет непонятную чушь».

По мнению аналитика, надежды представителей демократической партии на сохранение контроля над палатой представителей тщетны, а предвыборные выступления главы Белого дома только усугубляют ситуацию.

Уидбург назвала Байдена «прогнившим, недееспособным и коррумпированным до мозга костей». По ее словам, такой человек не может представлять американскую нацию, пишет РИА Новости.

Необычное поведение Джо Байдена зачастую приводит к тому, что он становится объектом насмешек. «Вечерняя Москва» подготовила подборку самых странных выходок президента Штатов.

В начале сентября Байден после выступления в Бостоне растерялся на сцене и не смог спуститься с нее самостоятельно. В конце мероприятия он направился в сторону выхода, однако развернулся и позвал помощников.

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