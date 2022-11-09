CNN: Более половины избирателей в США не одобряют работу Байдена на посту президента

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Более 50 процентов избирателей в США не поддерживают деятельность нынешнего американского президента Джо Байдена. Об этом свидетельствуют данные экзит-полов CNN.

Согласно исследованию, 39 процентов респондентов недовольны положением дел в стране, еще 34 процента избирателей испытывают чувство злости. При этом 20 процентов американцев всем довольны, а пять процентов испытывают энтузиазм.

Кроме того, 54 процента опрошенных не одобряют работу Байдена, а 45 процентов респондентов оценивают деятельность американского лидера положительно.

По мнению 46 процентов проголосовавших, политика Байдена вредит Штатам. Обратной позиции придерживаются 36 процентов граждан.

В США 8 ноября прошли промежуточные выборы в Конгресс. По итогам голосования республиканцы могут перехватить у демократов контроль над законодательной властью. Чем это обернется для президента-демократа и как победа Республиканской партии изменит политику Штатов в отношении Украины — в материале «Вечерней Москвы».