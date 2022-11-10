Песков: Россию на G20 будет представлять Лавров

Фото: Администрация президента РФ

Россию на грядущем саммите G20 будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 10 ноября.

— Было принято решение о том, что Россию на саммите G20 будет представлять Сергей Лавров, — сказал Песков.

Тем самым представитель Кремля подтвердил, что президент России Владимир Путин не поедет на G20, передает ТАСС.

До этого агентство Reuters со ссылкой на официального представителя министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди сообщило, что президент РФ не будет принимать участие в саммите G20 на Бали. Страну, по словам Махарди, в онлайн-формате представит Лавров.

Тем не менее после этого пресс-атташе посольства России в Индонезии Александр Тумайкин заявил, что Путин может принять участие в саммите «Большой двадцатки» по видеосвязи, этот вопрос «прорабатывается».

Также стало известно, что принять участие в саммите G20, который пройдет на Бали с 15 по 16 ноября, планирует президент Украины Владимир Зеленский. При этом в ноябре украинский лидер заявил, что не поедет на саммит, если туда прибудет президент России.