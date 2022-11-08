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Зеленский планирует принять участие в саммите G20

Александр Афонин
В мире
Зеленский планирует принять участие в саммите G20
Фото: flickr/statephotos

Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в саммите G20, который пройдет в Бали с 15 по 16 ноября. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

— В каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу, — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что украинский президент точно примет участие в предстоящем саммите. Вероятнее всего, это случится в онлайн-формате, передает ТАСС.

Об участии Владимира Зеленского в саммите 11 октября сообщила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди. По ее словам, в мероприятии также примет участие президент России Владимир Путин.

В ноябре украинский лидер заявил, что не поедет на саммит если туда прибудет президент России. Зеленский назвал это «личной позицией». Он добавил, что Украина все равно готовится к саммиту.

7 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что участие Владимира Путина в саммите G20 определится на этой неделе. По его словам, о решении сразу же оповестят.

Бали международный саммит Владимир Зеленский
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