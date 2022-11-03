Зеленский заявил, что не появится на саммите G20, если там будет Путин

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поедет на саммит G20, который пройдет на индонезийском острове Бали, если туда прибудет российский лидер Владимир Путин.

— Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать, — заявил украинский лидер.

Однако, добавил он, Украина готовится к предстоящему саммиту, который пройдет 15–16 ноября, передает ТАСС.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент решение о том, кто возглавит делегацию страны на саммите «Двадцатки», еще не принято.

Саммит «Большой двадцатки» состоится 15–16 ноября. Известно, что президент США Байден не планирует встречу с российским лидером Владимиром Путиным, так как, по его словам, не видит в этом никакого смысла. Единственная тема, которую президент США готов обсуждать с Путиным, — это ситуация с баскетболисткой Бриттни Грайнер, которую осудили в РФ за контрабанду наркотиков.