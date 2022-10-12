Белый дом: Байден не намерен проводить встречу с Путиным

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Президент США Джо Байден не планирует встречаться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в среду, 12 октября.

— Президент глубоко убежден в том, что Россия должна принять серьезное предложение (по обмену заключенными — прим. «ВМ»), которое мы выдвинули, либо представить серьезное контрпредложение для проведения переговоров. Однако, повторю, у него нет намерения встречаться с Владимиром Путиным, — сказала она.

Жан-Пьер также отметила, что Вашингтон продолжает сотрудничать с Москвой по вопросу обмена заключенными, передает РИА Новости.

До этого Байден также недавно заявил, что не видит никакого смысла во встрече с Путиным. Однако есть одна тема, по словам американского лидера, которую они могли бы обсудить.

Так, пояснил Байден, если российский лидер подойдет к нему на саммите G20 и выразит желание обсудить ситуацию с баскетболисткой Бриттни Грайнер, которую осудили в РФ за контрабанду наркотиков, то президент США согласится.

Суд арестовал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер 6 марта по подозрению в нелегальной транспортировке наркотиков.

В начале июля Химкинский городской суд Московской области начал рассматривать по существу дело спортсменки. Свою вину в содеянном она полностью признала.