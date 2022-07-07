Обвиняемая в контрабанде наркотиков баскетболистка из США Грайнер признала вину

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которая пыталась провезти на территорию России наркотики, полностью признала свою вину. Об этом стало известно в четверг, 7 июля.

На прошлой неделе Химкинский суд начал рассматривать по существу дело спортсменки. Свою вину в содеянном она полностью признала.

У баскетболистки нет жалоб на содержание в российском СИЗО, цитирует слова ее адвоката Telegram-канал Shot.

6 марта текущего года суд арестовал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер по подозрению в нелегальной транспортировке наркотиков. Инцидент, о котором идет речь, произошел еще в феврале. Грайнер прибыла в Москву из Нью-Йорка. При прохождении «зеленого коридора» в Шереметьеве кинологическая собака учуяла в багаже спортсменки запрещенные вещества.

Правоохранители решили проверить содержимое багажа и нашли там картриджи для вейпов, в которых было залито масло каннабиса. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

31-летняя Бриттни Грайнер — одна из самых титулованных баскетболисток мира. С 2015 года она играла за екатеринбургский УГМК.