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Баскетболистку из США Грайнер поймали с наркотиками в Шереметьеве

Георгий Соланович

Происшествия
Баскетболистку из США Грайнер поймали с наркотиками в Шереметьеве
Фото: Instagram / brittneyyevettegriner
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Суд арестовал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер по подозрению в нелегальной транспортировке наркотиков. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Шереметьевской таможни.

По данным источника «ВМ», инцидент, о котором идет речь, произошел еще в феврале. Грайнер прибыла в Москву из Нью-Йорка. При прохождении «зеленого коридора» в Шереметьеве кинологическая собака учуяла в багаже спортсменки наркотические вещества.

Правоохранители решили проверить содержимое багажа и нашли там картриджи для вейпов, в которых, согласно исследованию, было залито масло каннабиса — гашишное масло.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

— Проводятся необходимые следственные действия, — заключил собеседник «ВМ».

В связи с тем, что гражданка США смогла скрыться от правоохранителей при посредничестве работников американского посольства в Москве, суд принял решение поместить Грайнер под стражу, сообщает ТАСС.

Грайнер — профессиональная спортсменка, член национальной баскетбольной ассоциации США и двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной Штатов.

Примечательно, что случай с баскетболисткой не является единичным. Американец Марк Фогель вместе с супругой прибыл в Москву из Нью-Йорка летом прошлого года. В ходе проверки багажа семейной пары сотрудники Шереметьевской таможни обнаружили марихуану и гашишное масло. Причем наркотики были завернуты в полиэтилен и спрятаны в кроссовки.

По факту случившегося были возбуждены уголовные дела. После этого правоохранители провели обыск в московском жилье граждан США. Тогда же силовики установили, что жена Фогеля «успела избавиться от находившихся в квартире улик».

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