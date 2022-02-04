Американец пожаловался правозащитникам, что его не посетил консул в СИЗО Москвы

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Содержащийся за хранение наркотиков американец в московском СИЗО номер пять Марк Фогель пожаловался на то, что его не посетил консул. Об этом сообщил заместитель председателя ОНК Москвы Николай Зуев.

— Сегодня мы посетили СИЗО-5, где содержится гражданин США Марк Фогель. Арестованный нам рассказал, что консул должен был прийти к нему еще позавчера, но так и не пришел. Мы пообещали ему, что свяжемся с американским консульством и поможем в решении данного вопроса, — уточнил Зуев.

Правозащитник добавил, что арестованный находится в камере с двумя англоговорящими людьми. Трудностей с общением у Фогеля нет, несмотря на то, что он совсем не знает русского языка.

Недавно задержанный также пожаловался на проблемы с самочувствием, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Дело экс-сотрудника посольства США Фогеля

Марк Фогель вместе с супругой прибыл в Москву из Нью-Йорка летом прошлого года. В ходе проверки багажа семейной пары сотрудники Шереметьевской таможни обнаружили марихуану и гашишное масло. Причем наркотики были завернуты в полиэтилен и спрятаны в кроссовки.

По факту случившегося были возбуждены уголовные дела. После этого правоохранители провели обыск в московском жилье граждан США. Тогда же силовики установили, что жена Фогеля «успела избавиться от находившихся в квартире улик».

В МВД также сообщили, что Фогель работал преподавателем в англо-американской школе. До мая 2021 года он работал в посольстве США в Москве и обладал дипломатическим статусом. По одной из версий следствия, Фогель мог использовать свой статус дипломата для организации канала по торговле наркотиками.