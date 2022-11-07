Песков заявил, что участие Путина в саммите G20 определится на этой неделе

Фото: Администрация президента РФ

Участие президента России Владимира Путина в саммите G20, который пройдет на индонезийском острове Бали 15–16 ноября, определится на этой неделе, о решении сразу же сообщат, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник, 7 ноября.

— Мы сообщим, мы проинформируем вас всех, когда решение будет принято, — передает слова Пескова РИА Новости.

3 ноября от участия в саммите G20 в случае приезда Путина отказался президент Украины Владимир Зеленский.

Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что не видит никакого смысла во встрече с Путиным на саммите G20. Однако есть одна тема, по словам американского лидера, которую они могли бы обсудить.

Так, пояснил Байден, если Путин подойдет к нему на саммите G20 и выразит желание обсудить ситуацию с баскетболисткой Бриттни Грайнер, которую осудили в России за контрабанду наркотиков, то он согласится.

Суд арестовал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер 6 марта по подозрению в нелегальной транспортировке наркотиков. Она была задержана в аэропорту