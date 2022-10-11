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Глава МИД Индонезии подтвердила участие Путина и Зеленского в саммите G20

Георгий Соланович
В мире
Глава МИД Индонезии подтвердила участие Путина и Зеленского в саммите G20
Фото: Администрация президента РФ

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский примут участие в саммите G20 на Бали. Об этом сообщила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди во вторник, 11 октября.

— Ответ на наше приглашение все еще положительный, — заявила Марсуди на пресс-конференции в Джакарте.

Она добавила, что МИД Индонезии «продолжает налаживать связь с главами двух государств». По ее словам, «текущая мировая ситуация нестабильна», однако Джакарта приложила все усилия, чтобы все страны, приглашенные на саммит, смогли принять в нем участие, передает РИА Новости.

На Украине между тем вступил в силу указ, в котором констатируется «невозможность проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным». Что кроется за этим решением, «Вечерней Москве» объяснил первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Россия готова рассмотреть и предложение о встрече на полях саммита G20 президентов РФ и США Владимира Путина с Джо Байденом. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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