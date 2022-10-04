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«Линия демонизации»: что значит указ Зеленского о невозможности переговоров с Путиным

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Политика
«Линия демонизации»: что значит указ Зеленского о невозможности переговоров с Путиным
Фото: president.gov.ua

На Украине 4 октября вступил в силу указ, в котором констатируется «невозможность проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным». О том, что кроется за этим решением, «Вечерней Москве» объяснил первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

По его словам, украинские власти продолжают «линию демонизации» российского президента, которая уходит корнями еще в 2014 год.

— Они явно хотели бы смены политического режима в России. Подобный указ — очевидная демонстрация этого. Однако Запад официально к этому не присоединяется, — пояснил политолог.

На данный момент точки соприкосновения, вокруг которых можно было бы выстроить переговорный процесс, исчерпаны, полагает собеседник «ВМ».

Напомним, 30 сентября Путин вновь призвал киевский режим прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

— Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем, он сделан, Россия его не предаст, — подчеркнул глава государства.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский своеобразно ответил на этот призыв. Сначала он заявил о невозможности проведения переговоров с Россией, «пока ее возглавляет Путин», а затем сообщил, что Украина подает заявку на ускоренное вступление в НАТО.

Тем самым, по словам политолога, Зеленский фактически отказался от ключевого пункта мирного урегулирования конфликта — нейтрального статуса Украины.

— Еще весной было видно, что договориться не удается. Сейчас произошло юридическое оформление этой реальности, — заключил Макаркин.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 сентября заявил, что Украина не будет принята в Североатлантический альянс в ближайшем будущем. Он напомнил, что для вступления Украине необходимо, чтобы ее поддержали 30 стран — участниц блока.

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